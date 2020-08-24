Зеленський запропонував створити дві держпремії

Аня Мартинюк 24 серпня 2020, 11:41

Мова йде про держпремії імені Бориса Патона та Мирослава Скорика.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 серпня, під час виступу з нагоди 29-ї річниці святкування Дня Незалежності Володимир Зеленський зробив декілька важливих заяв. Одна з них - в Україні можуть заснувати дві нові державні премії.

Зокрема, сам лідер країни виступив з такою ініціативою. Свою пропозицію він вже скерував в Кабмін. Мова йде про держпремію за розвиток мистецтва імені Бориса Патона та премію за розвиток науки ім. Мирослава Скорика.

Нагадаємо, Мирослав Скорик - видатний український композитор. Борис Патон 58 років був президентом Національної академії наук України. Обидва померли цьогоріч.