У День Незалежності в Україні йтимуть дощ та град

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Свіжий прогноз представила український синоптик Наталія Діденко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 серпня, синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода у перший день тижня. За її прогнозом, в Києві пройде дощ, ймовірно з грозою.
«Під час дощу буде свіженько. Тому, якщо ви ще вибираєте, яку вишиванку одягнути, прихопіть парасолю», - порадила вона.
Періодичні дощі з грозами очікуються на Заході, Півночі, Вінничині. Стопчики термометрів покажуть комфортні +23+26 градусів.
«На Півдні, Сході та в більшості Центру України - без опадів, температура повітря +27+32 градуси», - додала вона.
Також Наталія Діденко привітала українців з Днем незалежності.
10:30: 29 днів – Зеленський виступив з промовою з нагоди Дня Незалежності
09:54: В МОЗ представили свіжу статистику щодо захворювання на коронавірус
07:36: Білоруська опозиція заявила про підготовку до конституційного референдуму
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