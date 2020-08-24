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У День Незалежності в Україні йтимуть дощ та град

Аня Мартинюк 24 серпня 2020, 11:05
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У День Незалежності в Україні йтимуть дощ та град

Свіжий прогноз представила український синоптик Наталія Діденко. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 серпня, синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода у перший день тижня. За її прогнозом, в Києві пройде дощ, ймовірно з грозою.

«Під час дощу буде свіженько. Тому, якщо ви ще вибираєте, яку вишиванку одягнути, прихопіть парасолю», - порадила вона.

Періодичні дощі з грозами очікуються на Заході, Півночі, Вінничині. Стопчики термометрів покажуть комфортні +23+26 градусів.

«На Півдні, Сході та в більшості Центру України - без опадів, температура повітря +27+32 градуси», - додала вона.

Також Наталія Діденко привітала українців з Днем незалежності.

 

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