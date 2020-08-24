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Український лідер відзначив, що сьогодні добрий ранок.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 серпня, в Україні відзначають День Незалежності. З нагоди свята президент країни Володимир Зеленський виступив з промовою у Києві.
«Цифри бувають різні, та тільки одне повідомлення робить ранок добрим – поранених нуль, загиблих нуль. Сьогодні 29-й день поспіль у мене і всієї нашої України ранок дійсно добрий. У 29-й день перемир'я, у 29-ту річницю Незалежності ми всі просимо Бога про одне – нехай дні тиші стануть місяцями, місяці роками, роки століттями, а потім тисячоліттями миру, злагоди і процвітання української землі. І ми віримо, що це точно настане», - промовив український лідер.
Після промови Зеленського відбулась церемонія нагородження державними нагородами та виступи українських зірок.
10:30: 29 днів – Зеленський виступив з промовою з нагоди Дня Незалежності
09:54: В МОЗ представили свіжу статистику щодо захворювання на коронавірус
07:36: Білоруська опозиція заявила про підготовку до конституційного референдуму
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