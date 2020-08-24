В МОЗ представили свіжу статистику щодо захворювання на коронавірус

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Найбільше нових випадків зафіксували у Чернівецькій області.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, станом на 24 серпня в Україні лабораторно зафіксовано 106 757 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу було виявлено 1799 нових випадків.
За весь період спостереження померли 2293 пацієнти. За минулу добу – 22 людини.
Ситуація в областях та місті Києві наступна:
Вінницька область — 3624 випадки;
Волинська область — 5147 випадків;
Дніпропетровська область — 2005 випадків;
Донецька область — 1237 випадків;
Житомирська область — 2864 випадки;
Закарпатська область — 7026 випадків;
Запорізька область — 1377 випадків;
Івано-Франківська область — 7975 випадків;
Кіровоградська область — 768 випадків;
м. Київ — 12 023 випадки;
Київська область — 5025 випадків;
Львівська область — 13 253 випадки;
Луганська область — 244 випадки;
Миколаївська область — 997 випадків;
Одеська область — 6054 випадки;
Полтавська область — 663 випадки;
Рівненська область — 8559 випадків;
Сумська область — 1187 випадків;
Тернопільська область — 4765 випадків;
Харківська область — 7634 випадки;
Херсонська область — 336 випадків;
Хмельницька область — 2010 випадків;
Черкаська область — 1297 випадків;
Чернігівська область — 1520 випадків.
Чернівецька область — 9167 випадків. До слова, тут найбільше нових виявлених хворих за добу – 241 людина.
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