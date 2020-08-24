В МОЗ представили свіжу статистику щодо захворювання на коронавірус

Аня Мартинюк 24 серпня 2020, 09:54

Найбільше нових випадків зафіксували у Чернівецькій області.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, станом на 24 серпня в Україні лабораторно зафіксовано 106 757 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу було виявлено 1799 нових випадків.

За весь період спостереження померли 2293 пацієнти. За минулу добу – 22 людини.

Ситуація в областях та місті Києві наступна:

Вінницька область — 3624 випадки;

Волинська область — 5147 випадків;

Дніпропетровська область — 2005 випадків;

Донецька область — 1237 випадків;

Житомирська область — 2864 випадки;

Закарпатська область — 7026 випадків;

Запорізька область — 1377 випадків;

Івано-Франківська область — 7975 випадків;

Кіровоградська область — 768 випадків;

м. Київ — 12 023 випадки;

Київська область — 5025 випадків;

Львівська область — 13 253 випадки;

Луганська область — 244 випадки;

Миколаївська область — 997 випадків;

Одеська область — 6054 випадки;

Полтавська область — 663 випадки;

Рівненська область — 8559 випадків;

Сумська область — 1187 випадків;

Тернопільська область — 4765 випадків;

Харківська область — 7634 випадки;

Херсонська область — 336 випадків;

Хмельницька область — 2010 випадків;

Черкаська область — 1297 випадків;

Чернігівська область — 1520 випадків.

Чернівецька область — 9167 випадків. До слова, тут найбільше нових виявлених хворих за добу – 241 людина.