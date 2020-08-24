Фреймут підтвердила наявність у себе коронавірусу

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Знаменитість звернулась до шанувальників та до людей, з якими контактувала.
Новину передає «Преса України».
Українська телеведуча Ольга Фреймут підтвердила, що вона отримала позитивний результат на COVID-19. За її словами, вона одразу попередила, що захворіла, усіх людей, з якими контактувала.
Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі.
«Вважаю доречним повідомити вам про те, що я отримала позитивний результат на COVID-19. Коли і де захворіла, не знаю. Зараз я перебуваю на лікуванні і самоізоляції у будинку. Відчуваю себе вже краще. Про свій діагноз відразу повідомила всім контактним особам. Всі проекти і роботу поки зупинила. Спасибі всім за теплі слова підтримки. Бережи Вас і Ваші родини Господь. Друзі, звертаюся до вас з проханням - не ігноруйте рекомендацій МОЗ, носіть маски, користуйтеся антисептиком, уникайте великих скупчень людей. Будьте вкрай обережні, адже ви можете хворіти безсимптомно. Коронавірус - це не жарти, він поруч. Будьте здоровими. Бережіть себе і своїх рідних», - зазначила телеведуча.
Тим часом інтернет-спільнота нагадала, що сама Ольга Фреймут не носила маску та часто з’являлася у людних місцях.
09:54: В МОЗ представили свіжу статистику щодо захворювання на коронавірус
07:36: Білоруська опозиція заявила про підготовку до конституційного референдуму
11:37: В Іспанії затримали двох британців за відмову вдягнути маску у літаку
10:51: У Флориді та Техасі розповсюдять орду генетично модифікованих комарів
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