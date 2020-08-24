Влащенко відреагувала на covid-хворобу Тимошенко

Аня Мартинюк 24 серпня 2020, 08:38

Журналістка висловила сподівання, що лідер «Батьківщини» подолає недугу.

Новину передає «Преса України».

Українська журналістка Наталія Влащенко зазначила у соцмережі, що тривалий час думала про звістку щодо політика Юлії Тимошенко. Раніше стало відомо, що лідер «Батьківщини» захворіла на коронавірус і вона перебуває у важкому стані.

«Дуже бажаю їй скоріше "відскочити" від цієї дійсно непростий хвороби. І знаю точно, що вона зможе. А обговорювати різні злобні і єхидні коментарі з цього приводу в мережі немає ніякого сенсу. Багато людей просто нещасні. «Граф нещасний, його ніхто не любить» (с)», - написала вона.

Раніше про те, що Тимошенко захворіла, повідомила прес-секретар політика Марина Сорока. За словами останньої, тест показав наявність у Тимошенко коронавірусу . У неї висока температура.