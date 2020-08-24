Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
  • Голова ВООЗ висловився з приводу завершення пандемії коронавірусу
  • Ближче до навчального року Україна демонструє невтішну статистику щодо Covid-19

Влащенко відреагувала на covid-хворобу Тимошенко

Аня Мартинюк 24 серпня 2020, 08:38
Версія для друку
Влащенко відреагувала на covid-хворобу Тимошенко

Журналістка висловила сподівання, що лідер «Батьківщини» подолає недугу.

Новину передає «Преса України».

Українська журналістка Наталія Влащенко зазначила у соцмережі, що тривалий час думала про звістку щодо політика Юлії Тимошенко. Раніше стало відомо, що лідер «Батьківщини» захворіла на коронавірус і вона перебуває у важкому стані.

«Дуже бажаю їй скоріше "відскочити" від цієї дійсно непростий хвороби. І знаю точно, що вона зможе. А обговорювати різні злобні і єхидні коментарі з цього приводу в мережі немає ніякого сенсу. Багато людей просто нещасні. «Граф нещасний, його ніхто не любить» (с)», - написала вона. 

Раніше про те, що Тимошенко захворіла, повідомила прес-секретар політика Марина Сорока. За словами останньої, тест показав наявність у Тимошенко коронавірусу . У неї висока температура.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції