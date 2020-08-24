Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності

Аня Мартинюк 24 серпня 2020, 08:06

Володимир Зеленський подякував очільникам різних країн за слова вітання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. З нагоди 29-ї річниці українську державу привітали Папа Римський Франциск та світові лідери.

В Офісі президента України уточнили, що свої вітання направили президент США Дональд Трамп, президент Франції Еммануель Макрон, президента Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, а також королева Сполученого Королівства Єлизавета ІІ.

Також привітання Україні направили президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, президент Польщі Анджей Дуда, лідер Угорщини Янош Адер, глава Словаччини Зузана Чапутова та король Саудівської Аравії Салман бін Абдул-Азіз Аль Сауд.

На цьому список не закінчується. Президент Італії Серджо Маттарелла, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, президент Перу Мартін Віскарра Корнехо та ще багато інших привітали Україну зі святом.

Тим часом президент України Володимир Зеленський подякував усім за вітання.