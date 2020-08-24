Білоруська опозиція заявила про підготовку до конституційного референдуму

Аня Мартинюк 24 серпня 2020, 07:36

Відповідну заяву зробила Вольга Ковалькова.

Новину передає «Преса України».

Довірена особа білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Вольга Ковалькова повідомила, що опозиція заявляє про початок підготовки до референдуму про зміни до Конституції. А також процедури відкликання депутатів парламенту й місцевих рад.

Відповідне повідомлення вона залишила на своїй сторінці у соцмережі.

«Заявляємо, що діємо тільки в межах Конституції Білорусі. Це означає, що ми закликаємо громадян по всій країні розпочати процедуру відкликання депутатів Палати представників та місцевих рад депутатів. Розпочинаємо підготовку до референдуму про зміни до Конституції», – зазначила вона.

За її словами, білоруси відчули себе однією нацією після того, як влада розпочала насильницькі дії.

«Ми не розділяємо людей на тих, хто розмовляє білоруською чи російською, православних та католиків, робітників та айтішників. Ми всі такі різні, але все одно єдині. Єдині в прагненні жити в незалежній, вільній та багатій Білорусі. Сьогодні ми всі відчули себе громадянами нашої країни, які взяли на себе відповідальність за долю», – додала вона.

Нагадаємо, у Білорусі уже два тижні тривають масові протести у зв’язку з перемогою на виборах Олександра Лукашенка.