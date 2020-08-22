Зарплата голови СБУ росте третій місяць поспіль

Аня Мартинюк 22 серпня 2020, 14:05

Так, у червні зарплата склала понад 90 тисяч гривень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 серпня, стала відома зарплата голови СБУ Івана Баканова. У червні він заробив 93 567 гривень з урахуванням надбавок та премій. Про це розповіли у прес-службі СБУ у відповідь на запит журналістів «Українських новин».

Тим не менше, розмір окладу Баканова не уточнили. До слова, у квітні голова СБу заробив 87 399 гривень, у травні - 89 195 гривень.