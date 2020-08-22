Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Голова ВООЗ висловився з приводу завершення пандемії коронавірусу
  • Ближче до навчального року Україна демонструє невтішну статистику щодо Covid-19
  • В Україні майже 2000 нових випадків захворювання на коронавірус

Зарплата голови СБУ росте третій місяць поспіль

Аня Мартинюк 22 серпня 2020, 14:05
Версія для друку
Зарплата голови СБУ росте третій місяць поспіль

Так, у червні зарплата склала понад 90 тисяч гривень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 серпня, стала відома зарплата голови СБУ Івана Баканова. У червні він заробив 93 567 гривень з урахуванням надбавок та премій. Про це розповіли у прес-службі СБУ у відповідь на запит журналістів «Українських новин».

Тим не менше, розмір окладу Баканова не уточнили. До слова, у квітні голова СБу заробив 87 399 гривень, у травні - 89 195 гривень.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції