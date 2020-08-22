Зарплата голови СБУ росте третій місяць поспіль

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Так, у червні зарплата склала понад 90 тисяч гривень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 серпня, стала відома зарплата голови СБУ Івана Баканова. У червні він заробив 93 567 гривень з урахуванням надбавок та премій. Про це розповіли у прес-службі СБУ у відповідь на запит журналістів «Українських новин».
Тим не менше, розмір окладу Баканова не уточнили. До слова, у квітні голова СБу заробив 87 399 гривень, у травні - 89 195 гривень.
11:37: В Іспанії затримали двох британців за відмову вдягнути маску у літаку
10:51: У Флориді та Техасі розповсюдять орду генетично модифікованих комарів
10:14: Селюки та рагулі – Сніжана Єгорова описала українських захисників батьківщини
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