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В Іспанії затримали двох британців за відмову вдягнути маску у літаку

Аня Мартинюк 22 серпня 2020, 11:37
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В Іспанії затримали двох британців за відмову вдягнути маску у літаку

Чоловікі все-таки здійснили політ, однак, в аеропорту їх зустріли правоохоронці.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що  в Іспанії затримали двох британських мандрівників після відмови носити покриття для обличчя під час польоту з Тенеріфе.

За словами пасажирів, двоє чоловіків, які, начебто, були п'яними, вели себе агресивно. В результаті до чоловіків підійшов пілот, який попросив їх надягнути маску, однак, марно.

Іспанські ЗМІ зазначили, що поведінка чоловіків «була досить неприємною і не дуже зразковою, вони турбували інших пасажирів протягом усієї поїздки».

«Їх крики спричиняли дискомфорт оточуючим, які не могли відпочити або просто спокійні сидіти поки тривав політ», - відзначили ЗМІ.

Громадянську гвардію попередили, що на борту літака авіакомпанії Iberia, яка здійснювала рейс з Тенеріфе до Мадрида, є проблемні пасажири. Їх затримали в аеропорту Мадрида. Наразі їм загрожує штраф.

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