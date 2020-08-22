В Іспанії затримали двох британців за відмову вдягнути маску у літаку

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Чоловікі все-таки здійснили політ, однак, в аеропорту їх зустріли правоохоронці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що в Іспанії затримали двох британських мандрівників після відмови носити покриття для обличчя під час польоту з Тенеріфе.
За словами пасажирів, двоє чоловіків, які, начебто, були п'яними, вели себе агресивно. В результаті до чоловіків підійшов пілот, який попросив їх надягнути маску, однак, марно.
Іспанські ЗМІ зазначили, що поведінка чоловіків «була досить неприємною і не дуже зразковою, вони турбували інших пасажирів протягом усієї поїздки».
«Їх крики спричиняли дискомфорт оточуючим, які не могли відпочити або просто спокійні сидіти поки тривав політ», - відзначили ЗМІ.
Громадянську гвардію попередили, що на борту літака авіакомпанії Iberia, яка здійснювала рейс з Тенеріфе до Мадрида, є проблемні пасажири. Їх затримали в аеропорту Мадрида. Наразі їм загрожує штраф.
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