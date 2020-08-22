У Флориді та Техасі розповсюдять орду генетично модифікованих комарів

Аня Мартинюк 22 серпня 2020, 10:51

Сотні мільйонів комарів матимуть важливу задачу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що в архіпелазі Флорида Кіс випустять на свободу 750 мільйонів генетично модифікованих комарів. А саме в 2021 році. Також таких комарів планують випустити у Техасі.

За даними американських ЗМІ, за цим стоїть компанія Oxitec. Так, генетично модифіковані комарі мають на меті перешкоджати розмноженню самок комарів, які кусають людей і поширюють захворювання.

Захворювання, з якими уряд намагається боротися в рамках проекту - це Зіка, жовта лихоманка та денге. Всі вони зазвичай переносяться літаючими комахами. Генетично модифіковані комари, які будуть висаджені в популяцію, розроблені спеціально для того, щоб знищити своїх однолітків, які можуть переносити ці захворювання.