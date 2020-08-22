Селюки та рагулі – Сніжана Єгорова описала українських захисників батьківщини

Аня Мартинюк 22 серпня 2020, 10:14

48-річна актриса у грубій формі висловилася про українських героїв.

Новину передає «Преса України».

Українська телеведуча, колишня дружина антіна Мухарського, Сніжана Єгорова, дала інтерв’ю у програмі «ПРЯМО_TALK». Жінка дозволила собі грубі висловлювання про людей, які захищають цілісність країни на Донбасі.

За її словами, такі люди нічого не прагнули у житті.

«Мені не подобаються ці герої, ці рагулі, які повилазили незрозуміло звідки, селюки, які спілкуються суржиком, і готові своє життя покласти. Своє життя яке? Яке собою нічого не являє?» – заявила Єгорова.

Також в інтерв’ю можна почути, як Єгорова називає українських захисників наркоманами, які готові віддати останнє за дозу.