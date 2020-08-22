У Флориді та Техасі розповсюдять орду генетично модифікованих комарів 10:51
Селюки та рагулі – Сніжана Єгорова описала українських захисників батьківщини 10:14
Голова ВООЗ висловився з приводу завершення пандемії коронавірусу 09:01
Світлана Тихановська вирішила не боротися за крісло президента Білорусі 07:37
У Києві викрили виробництво мийних засобів з соляною кислотою 06:57
Степанов прокоментував антирекорди України щодо коронавірусу 15:03
Більшість українців проти зобов'язань України перед МВФ - опитування 13:31
В. Фокин: Если бы русские не ср...ли в своих подъездах, то за них бы это делали американцы 09:39
В Україні більше 100 тисяч випадків захворювання на COVID-19 09:19
У США через пандемію у поштових посилках почали гинути тварини 08:43
У Миколаївській області пожежні машини розклеювали рекламу «Слуги народу» 08:05
48-річна актриса у грубій формі висловилася про українських героїв.
Новину передає «Преса України».
Українська телеведуча, колишня дружина антіна Мухарського, Сніжана Єгорова, дала інтерв’ю у програмі «ПРЯМО_TALK». Жінка дозволила собі грубі висловлювання про людей, які захищають цілісність країни на Донбасі.
За її словами, такі люди нічого не прагнули у житті.
«Мені не подобаються ці герої, ці рагулі, які повилазили незрозуміло звідки, селюки, які спілкуються суржиком, і готові своє життя покласти. Своє життя яке? Яке собою нічого не являє?» – заявила Єгорова.
Також в інтерв’ю можна почути, як Єгорова називає українських захисників наркоманами, які готові віддати останнє за дозу.
10:51: У Флориді та Техасі розповсюдять орду генетично модифікованих комарів
10:14: Селюки та рагулі – Сніжана Єгорова описала українських захисників батьківщини
09:01: Голова ВООЗ висловився з приводу завершення пандемії коронавірусу
07:37: Світлана Тихановська вирішила не боротися за крісло президента Білорусі
06:57: У Києві викрили виробництво мийних засобів з соляною кислотою
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.