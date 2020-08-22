В Україні 37 нових летальних випадків від Covid-19

Аня Мартинюк 22 серпня 2020, 09:35

Також за добу кількість нових лабораторно виявлених хворих склала 2328 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 2328 людей. Про це йдеться на сайті РНБО.

Тепер загальна кількість хворих становить 102 971 людина. З них 2244 пацієнти померли. За минулу добу було зафіксовано 37 летальних випадків та 657 людей одужали. Також за весь період одужали 51 753 пацієнти.

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Харківській області – 291, Черкаській області – 206.