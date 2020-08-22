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Тедрос Адханом Гебрейєс сподівається, що коронавірус ліквідують швидше, ніж іспанський грип 1918 року.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейєс сподівається на завершення пандемії коронавірусу менше ніж за два роки. Крім того, він висловив сподівання, що коронавірус буде ліквідована швидше, ніж іспанський грип 1918 року.
За словами очільника ВООЗ, у світі є кращі технології для боротьби з вірусом в даний час.
«І в нашій ситуації зараз з більшою кількістю технологій, і, звичайно, з більшою підключеністю, вірус має більше шансів на поширення, він може швидко рухатись, тому що ми зараз більш зв'язані… Таким чином, ми маємо недолік глобалізації, близькості, пов’язаності, але перевагу кращих технологій. Тому ми сподіваємося закінчити цю пандемію менше ніж за два роки», - заявив Аханом Гебрейєс на п’ятничному брифінгу.
Аханом Гебрейєс також наголосив на необхідності єдиних глобальних зусиль щодо розробки вакцини проти коронавірусу.
09:01: Голова ВООЗ висловився з приводу завершення пандемії коронавірусу
07:37: Світлана Тихановська вирішила не боротися за крісло президента Білорусі
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