Навального повезли лікуватися до Німеччини

Аня Мартинюк 22 серпня 2020, 08:17

Дружина Навального, Юлія, взяла на себе відповідальність за перевезення чоловіка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, о 8 ранку відбувся виліт з аеропорту в сибірському місті Омськ літака з опозиціонером Олексієм Навальним. Так, повітряне судно доставить політичного діяча у лікарню в Німеччині.

Як відомо, лікарі в Омську попередили, що стан Навального не дозволяє транспортувати його за кордон. Однак, дружина політичного діяча вирішила транспортувати його до німецьких фахівців.

За попередніми даними, Навальний досі перебуває у комі після ймовірного отруєння. Нагадаємо, 44-річний Навальний не раз піддавався подібним нападам. Він є одним із найжорсткіших критиків президента Росії Володимира Путіна.

У четвер, 20 серпня, лідери Франції та Німеччини заявили, що дві країни готові запропонувати Навальному та його сім'ї будь-яку допомогу та наполягають на розслідуванні того, що сталося.