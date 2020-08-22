Навального повезли лікуватися до Німеччини

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Дружина Навального, Юлія, взяла на себе відповідальність за перевезення чоловіка.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, о 8 ранку відбувся виліт з аеропорту в сибірському місті Омськ літака з опозиціонером Олексієм Навальним. Так, повітряне судно доставить політичного діяча у лікарню в Німеччині.
Як відомо, лікарі в Омську попередили, що стан Навального не дозволяє транспортувати його за кордон. Однак, дружина політичного діяча вирішила транспортувати його до німецьких фахівців.
За попередніми даними, Навальний досі перебуває у комі після ймовірного отруєння. Нагадаємо, 44-річний Навальний не раз піддавався подібним нападам. Він є одним із найжорсткіших критиків президента Росії Володимира Путіна.
У четвер, 20 серпня, лідери Франції та Німеччини заявили, що дві країни готові запропонувати Навальному та його сім'ї будь-яку допомогу та наполягають на розслідуванні того, що сталося.
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