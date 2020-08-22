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У разі проведення повторних виборів вона не братиме у них участі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що політична діячка Світлана Тихановська, яка боролася за президентське крісло Білорусі, не братиме участь у повторних виборах президента республіки, якщо такі відбудуться.
37-річна Тихановська також зауважила, що політики їй було більш ніж достатньо. Даючи інтерв’ю, вона зазначила, що наразі головне домогтися повторного голосування. Також важливо, аби у вибори не втручалися інші держави.
Інтерв’ю з Тихановською оприлюднив канал Белсат.
07:37: Світлана Тихановська вирішила не боротися за крісло президента Білорусі
06:57: У Києві викрили виробництво мийних засобів з соляною кислотою
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