Світлана Тихановська вирішила не боротися за крісло президента Білорусі

Аня Мартинюк 22 серпня 2020, 07:37

У разі проведення повторних виборів вона не братиме у них участі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що політична діячка Світлана Тихановська, яка боролася за президентське крісло Білорусі, не братиме участь у повторних виборах президента республіки, якщо такі відбудуться.

37-річна Тихановська також зауважила, що політики їй було більш ніж достатньо. Даючи інтерв’ю, вона зазначила, що наразі головне домогтися повторного голосування. Також важливо, аби у вибори не втручалися інші держави.

Інтерв’ю з Тихановською оприлюднив канал Белсат.