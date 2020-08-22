У Києві викрили виробництво мийних засобів з соляною кислотою

Аня Мартинюк 22 серпня 2020, 06:57

Двох правопорушників затримали.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Нацполіції повідомили, що Кіберполіція вилучила понад 10 тонн засобів для миття, в яких містилася соляна кислота. Відомо, що двоє осіб організували у Києві виробництво таких засобів.

«Свою продукцію зловмисники збували через власний Інтернет-магазин», - йдеться у повідомленні.

Так, ліцензії на виробництво побутової хімії вони не мали.