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У Києві викрили виробництво мийних засобів з соляною кислотою

Аня Мартинюк 22 серпня 2020, 06:57
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У Києві викрили виробництво мийних засобів з соляною кислотою

Двох правопорушників затримали.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Нацполіції повідомили, що Кіберполіція вилучила понад 10 тонн засобів для миття, в яких містилася соляна кислота. Відомо, що двоє осіб організували у Києві виробництво таких засобів.

«Свою продукцію зловмисники збували через власний Інтернет-магазин», - йдеться у повідомленні.

Так, ліцензії на виробництво побутової хімії вони не мали.

 

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