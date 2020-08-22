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Двох правопорушників затримали.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Нацполіції повідомили, що Кіберполіція вилучила понад 10 тонн засобів для миття, в яких містилася соляна кислота. Відомо, що двоє осіб організували у Києві виробництво таких засобів.
«Свою продукцію зловмисники збували через власний Інтернет-магазин», - йдеться у повідомленні.
Так, ліцензії на виробництво побутової хімії вони не мали.
07:37: Світлана Тихановська вирішила не боротися за крісло президента Білорусі
06:57: У Києві викрили виробництво мийних засобів з соляною кислотою
15:03: Степанов прокоментував антирекорди України щодо коронавірусу
13:31: Більшість українців проти зобов'язань України перед МВФ - опитування
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