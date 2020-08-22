У Білорусі заблокували 73 інтернет-ресурси

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Стало відомо, що відповідне рішення прийняло Міністерство інформації.
Новину передає «Преса України».
У зв’язку з триваючими протестами у Білорусі заблокували щонайменше десять новинних сайтів. Таку інформацію надав Белсат в своєму Telegram-каналі.
Відомо, що абоненти МТС не мають доступу до білоруської служби “Радіо Свабода”. Відомо, що доступ заблокований Міністерством інформації. Також проблеми з доступом виникають при заході на Euroradio, Belsat, Tribuna, Платформа “Голос”, Zubr, AFN, UDF, Virtualbrest, Vkurier.
Тим часом видання NEXTA відзначає, що всього в списках блокувань 73 ресурси.
15:03: Степанов прокоментував антирекорди України щодо коронавірусу
13:31: Більшість українців проти зобов'язань України перед МВФ - опитування
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