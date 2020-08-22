У Білорусі заблокували 73 інтернет-ресурси

Аня Мартинюк 22 серпня 2020, 06:26

Стало відомо, що відповідне рішення прийняло Міністерство інформації.

Новину передає «Преса України».

У зв’язку з триваючими протестами у Білорусі заблокували щонайменше десять новинних сайтів. Таку інформацію надав Белсат в своєму Telegram-каналі.

Відомо, що абоненти МТС не мають доступу до білоруської служби “Радіо Свабода”. Відомо, що доступ заблокований Міністерством інформації. Також проблеми з доступом виникають при заході на Euroradio, Belsat, Tribuna, Платформа “Голос”, Zubr, AFN, UDF, Virtualbrest, Vkurier.

Тим часом видання NEXTA відзначає, що всього в списках блокувань 73 ресурси.