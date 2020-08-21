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У МОЗ пояснили українцям, чи буде посилено карантин.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 серпня, голова МОЗ Максим Степанов виступив на брифінгу, прокоментувавши ситуацію зі значним збільшенням кількості хворих на коронавірус в Україні. За його словами, коронавірус перетнув «червону лінію», адже кількість пацієнтів становить понад 100 тисяч осіб.
Тим не менше, він вважає, що нових обмежень у зв'язку з таким ходом подій вводити не збираються. Так, у МОЗ важають адаптивний карантин найкращим варіантом для України.
15:03: Степанов прокоментував антирекорди України щодо коронавірусу
13:31: Більшість українців проти зобов'язань України перед МВФ - опитування
09:39: В. Фокин: Если бы русские не ср...ли в своих подъездах, то за них бы это делали американцы
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