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Степанов прокоментував антирекорди України щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 21 серпня 2020, 15:03
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Степанов прокоментував антирекорди України щодо коронавірусу

У МОЗ пояснили українцям, чи буде посилено карантин.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 серпня, голова МОЗ Максим Степанов виступив на брифінгу, прокоментувавши ситуацію зі значним збільшенням кількості хворих на коронавірус в Україні. За його словами, коронавірус перетнув «червону лінію», адже кількість пацієнтів становить понад 100 тисяч осіб.

Тим не менше, він вважає, що нових обмежень у зв'язку з таким ходом подій вводити не збираються. Так, у МОЗ важають адаптивний карантин найкращим варіантом для України.

 

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