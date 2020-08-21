У вихідні частина України побачить дощі – синоптик

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Наталія Діденко розповіла, якою буде погода 22 та 23 серпня.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в Україні у найближчі вихідні. За її словами, вологий атмосферний фронт зумовить дощі з грозами ще до вихідних, а саме 21 серпня на Лівобережжі України.
«Завтра, 22 серпня, короткі зливи з грозами, найбільш ймовірні на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, в Криму, на Донеччині, Луганщині, а також досягатимуть Дніпра з районами.
На решті території буде сухо», - розповіла синоптик.
На півдні стовпчики термометрів покажуть +25+30 градусів, на південному сході і півночі країни буде +22+25 градусів. У центральних областях +24+28 градусів. У Києві найближчої ночі буде дощ, у суботу сухо.
У неділю очікується ще більша спека.
15:03: Степанов прокоментував антирекорди України щодо коронавірусу
13:31: Більшість українців проти зобов'язань України перед МВФ - опитування
09:39: В. Фокин: Если бы русские не ср...ли в своих подъездах, то за них бы это делали американцы
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