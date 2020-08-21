У вихідні частина України побачить дощі – синоптик

Аня Мартинюк 21 серпня 2020, 14:28

Наталія Діденко розповіла, якою буде погода 22 та 23 серпня.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в Україні у найближчі вихідні. За її словами, вологий атмосферний фронт зумовить дощі з грозами ще до вихідних, а саме 21 серпня на Лівобережжі України.

«Завтра, 22 серпня, короткі зливи з грозами, найбільш ймовірні на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, в Криму, на Донеччині, Луганщині, а також досягатимуть Дніпра з районами.

На решті території буде сухо», - розповіла синоптик.

На півдні стовпчики термометрів покажуть +25+30 градусів, на південному сході і півночі країни буде +22+25 градусів. У центральних областях +24+28 градусів. У Києві найближчої ночі буде дощ, у суботу сухо.

У неділю очікується ще більша спека.