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Мін'юст шукає, кому подарувати 13 змій

Аня Мартинюк 21 серпня 2020, 14:05
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Мін'юст шукає, кому подарувати 13 змій

Плазунів конфіскували за рішенням суду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 серпня, у прес-службі Мін'юсту повідомили, що на OpenMarket – СЕТАМ готові віддати 13 змій виду «Пітон» абсолютно безкоштовно. Наразі плазуни перебувають на тимчасовому утриманні у зоопарку «Лімпопо» села Мединичі Львівської області.

«Звернення для безоплатної передачі необхідно надсилати до відділу примусового виконання рішень у Львівській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Кінцевий термін звернення: 17 вересня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що заявки можуть подавати притулки для тварин, зоопарки або інші установи для утримання тварин.

 

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