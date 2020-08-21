Мін'юст шукає, кому подарувати 13 змій

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Плазунів конфіскували за рішенням суду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 серпня, у прес-службі Мін'юсту повідомили, що на OpenMarket – СЕТАМ готові віддати 13 змій виду «Пітон» абсолютно безкоштовно. Наразі плазуни перебувають на тимчасовому утриманні у зоопарку «Лімпопо» села Мединичі Львівської області.
«Звернення для безоплатної передачі необхідно надсилати до відділу примусового виконання рішень у Львівській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Кінцевий термін звернення: 17 вересня 2020 року», - йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що заявки можуть подавати притулки для тварин, зоопарки або інші установи для утримання тварин.
15:03: Степанов прокоментував антирекорди України щодо коронавірусу
13:31: Більшість українців проти зобов'язань України перед МВФ - опитування
09:39: В. Фокин: Если бы русские не ср...ли в своих подъездах, то за них бы это делали американцы
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