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Більшість українців проти зобов'язань України перед МВФ - опитування

Аня Мартинюк 21 серпня 2020, 13:31
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Більшість українців проти зобов'язань України перед МВФ - опитування

Понад 70% респондентів не підтримують  зобов'язань України перед Міжнародним Валютним Фондом. 

Новину передає «Преса України».

Центр «Соціальний моніторинг» представив результати ще одного опитування. Воно стосувалось думки українців щодо зобов'язань перед МВФ.

Як виявилось, більшість, 70,3% українців, не підтримують введення ринкових цін на газ і тепло для населення.

Опитування проводилось з 8 по 15 серпня.

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