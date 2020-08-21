У ВРУ пройшли би 4 партії – опитування

Більшість українців проти зобов'язань України перед МВФ - опитування 13:31
В. Фокин: Если бы русские не ср...ли в своих подъездах, то за них бы это делали американцы 09:39
В Україні більше 100 тисяч випадків захворювання на COVID-19 09:19
У США через пандемію у поштових посилках почали гинути тварини 08:43
У Миколаївській області пожежні машини розклеювали рекламу «Слуги народу» 08:05
Стало відомо, скільки грошей витрачають хасиди в Умані 13:02
В Україні готують законопроект про відновлення видачі «бебі боксів» 12:19
В Україні викрили ще одного автомобіліста, який порушує ПДР та боїться штрафів 11:47
Ближче до навчального року Україна демонструє невтішну статистику щодо Covid-19 09:53
Українські готелі зобов’яжуть приймати гостів із тваринами 15:00
Про це повідомили у Центрі «Соціальний моніторинг».
Новину передає «Преса України».
Центр «Соціальний моніторинг» представив результати останнього опитування. Респондети відповіли, за яку політсилу вони проголосували б на місцевих виборах, якби вони відбулись 23 серпня. За результатом опитування, у ВРУ пройшли б 4 політсили.
Це «Слуга народу» з 26,7%, «Опозиційна платформа - За життя» з 21,3%, «Європейська солідарність» з 12,5%, ВО «Батьківщина» з 9,8%.
Не пройшли б в Раду наступні політсили: «Сила і честь» з 4,9%, «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка з 3,8%, «Партія Шарія» з 3,6%, Радикальна партія Олега Ляшка з 3,3%.
В опитуванні, яке відбулось з 8 по 15 серпня, прийняли участь 3012 тисяч повнолітніх респондентів.
09:39: В. Фокин: Если бы русские не ср...ли в своих подъездах, то за них бы это делали американцы
09:19: В Україні більше 100 тисяч випадків захворювання на COVID-19
08:43: У США через пандемію у поштових посилках почали гинути тварини
08:05: У Миколаївській області пожежні машини розклеювали рекламу «Слуги народу»
07:28: На МКС стався витік повітря
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.