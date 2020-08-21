У ВРУ пройшли би 4 партії – опитування

Аня Мартинюк 21 серпня 2020, 13:03

Про це повідомили у Центрі «Соціальний моніторинг».

Новину передає «Преса України».

Центр «Соціальний моніторинг» представив результати останнього опитування. Респондети відповіли, за яку політсилу вони проголосували б на місцевих виборах, якби вони відбулись 23 серпня. За результатом опитування, у ВРУ пройшли б 4 політсили.

Це «Слуга народу» з 26,7%, «Опозиційна платформа - За життя» з 21,3%, «Європейська солідарність» з 12,5%, ВО «Батьківщина» з 9,8%.

Не пройшли б в Раду наступні політсили: «Сила і честь» з 4,9%, «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка з 3,8%, «Партія Шарія» з 3,6%, Радикальна партія Олега Ляшка з 3,3%.

В опитуванні, яке відбулось з 8 по 15 серпня, прийняли участь 3012 тисяч повнолітніх респондентів.