Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Ближче до навчального року Україна демонструє невтішну статистику щодо Covid-19
  • В Україні майже 2000 нових випадків захворювання на коронавірус
  • Перша в Україні трансплантація підшлункової залози – Пацієнт помер

Словенія ввела нові правила для приїжджих з України

Аня Мартинюк 21 серпня 2020, 12:22
Версія для друку
Словенія ввела нові правила для приїжджих з України

Мандрівники проходитимуть самоізоляцію. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 серпня, стало відомо, що громадяни України, які прибувають у Словенію, повинні проходити двотижневу самоізоляцію. Так, Україна була внесена до країн «червоної зони».

Відповідна інформація з'явилася на сайті словенського уряду. Обов'язкової самоізоляції повинні дотримуватися українці, які прибувають в країну відсьогодні. Однак, для окремих категорій громадян правило не діятиме.

До слова, окрім України у «червону» зону входять Росія, Молдова, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Албанія, Бельгія та інші.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції