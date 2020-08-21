Словенія ввела нові правила для приїжджих з України

Аня Мартинюк 21 серпня 2020, 12:22

Мандрівники проходитимуть самоізоляцію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 серпня, стало відомо, що громадяни України, які прибувають у Словенію, повинні проходити двотижневу самоізоляцію. Так, Україна була внесена до країн «червоної зони».

Відповідна інформація з'явилася на сайті словенського уряду. Обов'язкової самоізоляції повинні дотримуватися українці, які прибувають в країну відсьогодні. Однак, для окремих категорій громадян правило не діятиме.

До слова, окрім України у «червону» зону входять Росія, Молдова, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Албанія, Бельгія та інші.