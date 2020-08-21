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Син Зеленського підхопив коронавірус

Аня Мартинюк 21 серпня 2020, 11:47
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Син Зеленського підхопив коронавірус

Про це розповів сам президент України.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що семирічний син президента України Володимира Зеленського, Кирило, хворів на коронавірус. Про це повідомив сам український лідер. За його словами, Кирило лікувався разом з мамою, Оленою Зеленською, яка, як відомо, теж підхопила вірус.

«Скажу відверто, що цей Covid-19, це зараза. Іншого слова і немає. Захворіла моя дружина і син, до речі, теж. І вони разом лікувалися в лікарні», - зазначив він миколаївським журналістам.

Нагадаємо, про те, що перша леді України захворіла на коронавірус стало відомо 12 червня. 3 липня стало відомо, що коронавірус вона перемогла, однак залишилася двостороння пневмонія.

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