Син Зеленського підхопив коронавірус

В. Фокин: Если бы русские не ср...ли в своих подъездах, то за них бы это делали американцы 09:39
В Україні більше 100 тисяч випадків захворювання на COVID-19 09:19
У США через пандемію у поштових посилках почали гинути тварини 08:43
У Миколаївській області пожежні машини розклеювали рекламу «Слуги народу» 08:05
Стало відомо, скільки грошей витрачають хасиди в Умані 13:02
В Україні готують законопроект про відновлення видачі «бебі боксів» 12:19
В Україні викрили ще одного автомобіліста, який порушує ПДР та боїться штрафів 11:47
Ближче до навчального року Україна демонструє невтішну статистику щодо Covid-19 09:53
Українські готелі зобов’яжуть приймати гостів із тваринами 15:00
Про це розповів сам президент України.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що семирічний син президента України Володимира Зеленського, Кирило, хворів на коронавірус. Про це повідомив сам український лідер. За його словами, Кирило лікувався разом з мамою, Оленою Зеленською, яка, як відомо, теж підхопила вірус.
«Скажу відверто, що цей Covid-19, це зараза. Іншого слова і немає. Захворіла моя дружина і син, до речі, теж. І вони разом лікувалися в лікарні», - зазначив він миколаївським журналістам.
Нагадаємо, про те, що перша леді України захворіла на коронавірус стало відомо 12 червня. 3 липня стало відомо, що коронавірус вона перемогла, однак залишилася двостороння пневмонія.
09:39: В. Фокин: Если бы русские не ср...ли в своих подъездах, то за них бы это делали американцы
09:19: В Україні більше 100 тисяч випадків захворювання на COVID-19
08:43: У США через пандемію у поштових посилках почали гинути тварини
08:05: У Миколаївській області пожежні машини розклеювали рекламу «Слуги народу»
07:28: На МКС стався витік повітря
13:02: Стало відомо, скільки грошей витрачають хасиди в Умані
12:19: В Україні готують законопроект про відновлення видачі «бебі боксів»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.