В. Фокин: Если бы русские не ср...ли в своих подъездах, то за них бы это делали американцы 09:39
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Переговорщик в Минской группе, бывший премьер министр Украины Витольд Фокин - Дмитрию Гордону:
"Если бы Россия не захватила Крым, то его бы захватили американцы. Россию можно понять..." https://www.youtube.com/watch?
... Я уже писал о том, как Владимир Зеленский начал активно возрождать в Украине "Политбюро ЦК КПСС". Президент совершил свое очередное сомнительно-непозволительное деяние, назначив в Минскую переговорную группу заплесневелую, пропахшую нафталином "сладкую парочку" - Витольда Фокина и Леонида Кравчука. Первому "убежденному ленинцу" 88 лет от роду, второму "апологету марксизма-ленинизма" - 82 года. И оба, сука, вечные, как мумия Ильича в Мавзолее https://uapress.info/ru/news/
... Не знаю, что сегодня руководит Зеленским, который все это видит и слышит?То ли совершенное скудоумие, тупость и отсутствие каких-либо базовых знаний?... То ли "крючок", на котором его крепко держит Путин?... То ли врожденная гипертрофированная любовь к русскому миру?... Но Зе - намного опаснее всей пропутинской верхушки ОПЗЖ. Ибо в его руках сегодня то, чего нет в кровавых лапах Медведчука - три мощных козыря в противостоянии РФ : 1. Северо-Крымский канал. 2. Минская ТКГ. 3. Международный трибунал в Гааге. И в каждом из этих противостояний назначенцы "пианиста" действуют вопреки логике, последовательно сдавая интересы Украины. Все свои козыри "Явамнелох" разменивает на замусоленные "шестерки", сдавая Путину одну партию за другой.... Последняя из них - выдача РФ вагнеровцев "по договоренности Козака-Ермака"... Если Путин все-таки заставит "Зелю" начать подачу воды на военные базы Крыма и "сдать" уголовное дело в Гааге, то Украины скоро не станет. И святая обязанность каждого патриота Украины - не дать Зеленскому спастись бегством и улететь в Израиль... Или Швейцарию... Или в Россию... Кстати, никто не знает, почем сегодня квадратный метр в ростовских новостроях?
Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"
09:39: В. Фокин: Если бы русские не ср...ли в своих подъездах, то за них бы это делали американцы
09:19: В Україні більше 100 тисяч випадків захворювання на COVID-19
08:43: У США через пандемію у поштових посилках почали гинути тварини
08:05: У Миколаївській області пожежні машини розклеювали рекламу «Слуги народу»
07:28: На МКС стався витік повітря
13:02: Стало відомо, скільки грошей витрачають хасиди в Умані
12:19: В Україні готують законопроект про відновлення видачі «бебі боксів»
11:47: В Україні викрили ще одного автомобіліста, який порушує ПДР та боїться штрафів
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