В. Фокин: Если бы русские не ср...ли в своих подъездах, то за них бы это делали американцы

zmxn 21 серпня 2020, 09:39

Переговорщик в Минской группе, бывший премьер министр Украины Витольд Фокин - Дмитрию Гордону:

"Если бы Россия не захватила Крым, то его бы захватили американцы. Россию можно понять..." https://www.youtube.com/watch? v=7mSQ0lu9S1E

... Я уже писал о том, как Владимир Зеленский начал активно возрождать в Украине "Политбюро ЦК КПСС". Президент совершил свое очередное сомнительно-непозволительное деяние, назначив в Минскую переговорную группу заплесневелую, пропахшую нафталином "сладкую парочку" - Витольда Фокина и Леонида Кравчука. Первому "убежденному ленинцу" 88 лет от роду, второму "апологету марксизма-ленинизма" - 82 года. И оба, сука, вечные, как мумия Ильича в Мавзолее https://uapress.info/ru/news/ show/178605 . И отныне эти, так сказать "понимающие Россию люди", представляют интересы Украины в минском переговорном процессе. И один из них, Фокин - вне всяких сомнений - ярый коллаборационист с маразматическим привкусом, "философски понимающий страну-агрессора" и оправдывающий всю мерзость ее естества... И этот человек будет представлять украинскую сторону в Минске... Только маразматик мог заявить, что Барак Обама, в ХХI веке, планировал начало агрессии в центре европейского континента, военную операцию против суверенного государства и аннексию части территории Украины государства в пользу США. И имени "Политбюро ЦК КПСС" прадедушка Витольд, как мне кажется, готов выразить огромную благодарность всему "братскому российскому народу" за то, что именно он, "по-братски", отторг от Украины часть ее территории. Именно он, "братский российский народ", а не какие-то там вражеские нам "пиндосы"

... Не знаю, что сегодня руководит Зеленским, который все это видит и слышит?То ли совершенное скудоумие, тупость и отсутствие каких-либо базовых знаний?... То ли "крючок", на котором его крепко держит Путин?... То ли врожденная гипертрофированная любовь к русскому миру?... Но Зе - намного опаснее всей пропутинской верхушки ОПЗЖ. Ибо в его руках сегодня то, чего нет в кровавых лапах Медведчука - три мощных козыря в противостоянии РФ : 1. Северо-Крымский канал. 2. Минская ТКГ. 3. Международный трибунал в Гааге. И в каждом из этих противостояний назначенцы "пианиста" действуют вопреки логике, последовательно сдавая интересы Украины. Все свои козыри "Явамнелох" разменивает на замусоленные "шестерки", сдавая Путину одну партию за другой.... Последняя из них - выдача РФ вагнеровцев "по договоренности Козака-Ермака"... Если Путин все-таки заставит "Зелю" начать подачу воды на военные базы Крыма и "сдать" уголовное дело в Гааге, то Украины скоро не станет. И святая обязанность каждого патриота Украины - не дать Зеленскому спастись бегством и улететь в Израиль... Или Швейцарию... Или в Россию... Кстати, никто не знает, почем сегодня квадратный метр в ростовских новостроях?

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"