В Україні більше 100 тисяч випадків захворювання на COVID-19

Аня Мартинюк 21 серпня 2020, 09:19

На жаль, Україна продовжує встановлювати антирекорди.

Новину передає «Преса України».

Станом на 21 серпня в Україні зафіксовано 100 643 випадки захворювання на коронавірус. За минулу добу було виявлено 2106 нових пацієнтів.

За весь період спостереження померли 2207 людей, за минулу добу – 23 людини.

Найбільше нових випадків захворювання у Чернівецькій області – 208, Тернопільській області – 185, Харківській області – 184, Івано-Франківській – 172, Одеській області – 170.

Ситуація в областях та Києві наступна.

Вінницька область — 3478 випадків;

Волинська область — 4989 випадків;

Дніпропетровська область — 1894 випадки;

Донецька область — 1183 випадки;

Житомирська область — 2695 випадків;

Закарпатська область — 6771 випадок;

Запорізька область — 1234 випадки;

Івано-Франківська область — 7462 випадки;

Кіровоградська область — 751 випадок;

м. Київ — 11 328 випадків;

Київська область — 4805 випадків;

Львівська область — 12 793 випадки;

Луганська область — 213 випадків;

Миколаївська область — 912 випадків;

Одеська область — 5578 випадків;

Полтавська область — 614 випадки;

Рівненська область — 8238 випадків;

Сумська область — 1124 випадки;

Тернопільська область — 4301 випадок;

Харківська область — 7033 випадки;

Херсонська область — 329 випадків;

Хмельницька область — 1828 випадків;

Чернівецька область — 8505 випадків;

Черкаська область — 1219 випадків;

Чернігівська область — 1366 випадків.