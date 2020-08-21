В Україні більше 100 тисяч випадків захворювання на COVID-19

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Новину передає «Преса України».
Станом на 21 серпня в Україні зафіксовано 100 643 випадки захворювання на коронавірус. За минулу добу було виявлено 2106 нових пацієнтів.
За весь період спостереження померли 2207 людей, за минулу добу – 23 людини.
Найбільше нових випадків захворювання у Чернівецькій області – 208, Тернопільській області – 185, Харківській області – 184, Івано-Франківській – 172, Одеській області – 170.
Ситуація в областях та Києві наступна.
Вінницька область — 3478 випадків;
Волинська область — 4989 випадків;
Дніпропетровська область — 1894 випадки;
Донецька область — 1183 випадки;
Житомирська область — 2695 випадків;
Закарпатська область — 6771 випадок;
Запорізька область — 1234 випадки;
Івано-Франківська область — 7462 випадки;
Кіровоградська область — 751 випадок;
м. Київ — 11 328 випадків;
Київська область — 4805 випадків;
Львівська область — 12 793 випадки;
Луганська область — 213 випадків;
Миколаївська область — 912 випадків;
Одеська область — 5578 випадків;
Полтавська область — 614 випадки;
Рівненська область — 8238 випадків;
Сумська область — 1124 випадки;
Тернопільська область — 4301 випадок;
Харківська область — 7033 випадки;
Херсонська область — 329 випадків;
Хмельницька область — 1828 випадків;
Чернівецька область — 8505 випадків;
Черкаська область — 1219 випадків;
Чернігівська область — 1366 випадків.
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