У США через пандемію у поштових посилках почали гинути тварини 08:43
У Миколаївській області пожежні машини розклеювали рекламу «Слуги народу» 08:05
Стало відомо, скільки грошей витрачають хасиди в Умані 13:02
В Україні готують законопроект про відновлення видачі «бебі боксів» 12:19
В Україні викрили ще одного автомобіліста, який порушує ПДР та боїться штрафів 11:47
Ближче до навчального року Україна демонструє невтішну статистику щодо Covid-19 09:53
Українські готелі зобов’яжуть приймати гостів із тваринами 15:00
Притула отримав державний орден «За заслуги» III ступеня 12:36
Так, під час пандемії адміністрація Дональда Трампа позбавила пошту фінансування. В результаті посилки, часто з живими тваринами, не доходять до отримувачів.
Новину передає «Преса України».
За даними американських ЗМІ, співробітники поштових закладів у Каліфорнії повідомили про хаос у відділеннях. Так, після припинення фінансування пошти та скорочення кількості працівників під час пандемії посилки почали відправляти зі значним запізненням.
Варто зазначити, що американці відправляють поштою живих тварин. Зокрема, змій, курчат та інших. В результаті тварини почали гинути. До цього всього додалися щурі, які відчули живність для себе.
Як зазначається, на сортувальному відділенні в Південному Лос-Анджелесі були помічені не лише гризуни, а й мошка. До слова, у пошти також відбирають машини для сортування відправлень. Їх використають для обробки бюлетенів.
08:43: У США через пандемію у поштових посилках почали гинути тварини
08:05: У Миколаївській області пожежні машини розклеювали рекламу «Слуги народу»
07:28: На МКС стався витік повітря
13:02: Стало відомо, скільки грошей витрачають хасиди в Умані
12:19: В Україні готують законопроект про відновлення видачі «бебі боксів»
11:47: В Україні викрили ще одного автомобіліста, який порушує ПДР та боїться штрафів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.