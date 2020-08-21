У США через пандемію у поштових посилках почали гинути тварини

Аня Мартинюк 21 серпня 2020, 08:43

Так, під час пандемії адміністрація Дональда Трампа позбавила пошту фінансування. В результаті посилки, часто з живими тваринами, не доходять до отримувачів.

Новину передає «Преса України».

За даними американських ЗМІ, співробітники поштових закладів у Каліфорнії повідомили про хаос у відділеннях. Так, після припинення фінансування пошти та скорочення кількості працівників під час пандемії посилки почали відправляти зі значним запізненням.

Варто зазначити, що американці відправляють поштою живих тварин. Зокрема, змій, курчат та інших. В результаті тварини почали гинути. До цього всього додалися щурі, які відчули живність для себе.

Як зазначається, на сортувальному відділенні в Південному Лос-Анджелесі були помічені не лише гризуни, а й мошка. До слова, у пошти також відбирають машини для сортування відправлень. Їх використають для обробки бюлетенів.