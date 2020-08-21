У Миколаївській області пожежні машини розклеювали рекламу «Слуги народу»

Аня Мартинюк 21 серпня 2020, 08:05

Факт використання службового автомобіля було зафіксовано у селищі Казанка.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у селищі Казанка Миколаївської області для розклейки реклами політсили «Слуга народу» довелось задіювати пожежну машину. Службовий транспорт належить 17-й державній пожежно-рятувальній частині.

На фото, зробленому очевидцями, видно, що розміщенням рекламних матеріалів займалися люди в цивільному одязі.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.