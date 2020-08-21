На МКС стався витік повітря

Аня Мартинюк 21 серпня 2020, 07:28

Екіпаж ізолюється.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 серпня, стало відомо, що на Міжнародній космічній станції стався витік повітря. За даними ЗМІ, витік стався на американському сегменті станції.

Сьогодні екіпаж перейде в російський модуль «Зірка» для організації контролю тиску в модулях американського сегменту.

У NASA тим часом пояснили, що витік повітря необхідно виявити та усунути. Варто зазначити, що це не вперше на МКС стається витік повітря. У 2018 році в космічному кораблі “Союз МС-09” відбувся витік через тріщину діаметром 1,5 міліметра. Тоді отвір закрили серветиками, які попередньо обробили герметиком.