Стало відомо, скільки грошей витрачають хасиди в Умані

Аня Мартинюк 20 серпня 2020, 13:02

Президент Фонду імені Рабі Нахмана зауважив, що хасиди спустошують магазини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 серпня, президент Фонду імені Рабі Нахмана Натан Бен-Нун виступив на прес-конференці з важливою заявою. За його словами, хасиди, які щороку приїжджають в Умань на свято Рош ха-Шана, витрачають чимало грошей. Так, під час єврейського Нового року, який святкують 18-20 вересня, хасиди спустошують полиці магазинів, чим роблять добре для місцевих підприємств.

«Кожен хасид, який прямує до Умані на Рош ха-Шана, замовляє квиток на літак - це 800 доларів, плюс таксі з Києва до Умані - 150 доларів. По приїзду він купує SIM-карту, платить за зв'язок українському мобільному оператору. Ціни за ліжко - від 300 до 2000 грн», - розповів Натан Бен-Нун.

Він також додав, фактично хасиди купують все, крім м'яса і молока. Натан Бен-Нун нагадав, що одного року в Умань приїхало 85 тисяч хасидів. До слова, раніше мера Умані запропонував провести святкування Раш ха-Шана в онлайн-форматі через пандемію.