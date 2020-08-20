В Україні готують законопроект про відновлення видачі «бебі боксів»

Аня Мартинюк 20 серпня 2020, 12:19

У «Слузі народу» нагадали, що видача грошей замість пакунку маляти не вигідна ні державі, ні батькам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 серпня, стало відомо, що депутати президентської фракції «Слуга народу» Галина Третьякова, Андрій Мотовіловец і Ольга Коваль заявили про проект законодавчого закріплення права на отримання «Пакунка малюка». Його буде подано на розгляд уряду через два тижні.

Відповідна заява пролунала під час круглого столу, який відбувся в Федерації роботодавців України. Народна обраниця Ольга Коваль зауважила, що пропонована видача грошей замість зібраного пакунку з предметами першої необхідності при народженні дитини є фінансово невигідною ні для держави, ні для батьків.

«З впровадженням «монетизації» витрати держбюджету збільшаться на 30% (з 3800 до 5000 грн). Але фактична купівельна спроможність цієї суми на 40% зменшиться - сьогодні ці 64 предмета в роздріб можна придбати не менше, ніж за 7200 грн. А «спец карточка», запропонована Міністерством соціальної політики, буде видаватися на 5000 грн», - нагадала вона.

Коваль нагадала, що у Канаді, Великій Британії, Австралії пакунки маляти зарекомендувала себе виключно з позитивного боку.