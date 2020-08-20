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В Україні викрили ще одного автомобіліста, який порушує ПДР та боїться штрафів

Аня Мартинюк 20 серпня 2020, 11:47
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В Україні викрили ще одного автомобіліста, який порушує ПДР та боїться штрафів

Власник  Toyota Land Cruiser з номерним знаком АА 7175 ММ вирішив передати свої штрафи власнику Skoda Octavia A7.

Новину передає «Преса України».

Користувач соцмережі Фейсбук Олександр Рожко представив фото автомобіля Toyota Land Cruiser, власник якого боїться потрапити на камери фіксації порушення ПДР. Хитрий водій за допомогою ізоляційної стрічки зробив з цифри «5» шестірку.

В результаті перетворив авто на авто-двійника. Такий номер закріплений за Skoda Octavia A7. Це означає, що коли камера розпізнає неправильний номер, штраф отримає саме водій Skoda Octavia A7.

Тим не менше, інспектор, перед тим як підписати постанову, має переконатися у відповідності марки і моделі транспортного засобу. Нагадаємо, раніше водії, які бояться отримати штраф за порушення ПДР, опускали номерний знак, замальовували його та навіть тонували.

 

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