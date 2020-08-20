Польша виділить €100 млн на ремонт українських доріг

Аня Мартинюк 20 серпня 2020, 11:08

Приємну заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив на засіданні Кабміну. Він заявив, що сусідня Польща готова виділити українській державі 100 мільйонів євро. Гроші підуть на ремонт доріг і пропускних пунктів у Львівській області. Варто зазначити, що гроші кредитні. Це означає, що Україна повинна буде їх повернути.

«Завдяки переговорам з польськими партнерами після п'яти років бюрократичних перепон Україна додатково залучає 100 млн євро кредитних коштів», - заявив Шмигаль.

Він додав, що особисто звернеться до міністра Кабміну з закликом проінспектувати початок робіт в цю п'ятницю.