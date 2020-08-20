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Олексій Навальний впав у кому

Аня Мартинюк 20 серпня 2020, 10:34
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Олексій Навальний впав у кому

Російсього опозиціонера терміново зняли з літака у зв’язку з погіршенням здоров’я.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 серпня, російські ЗМІ повідомили, що опозиціонер Олексій Навальний в комі. Як відомо, сьогодні його госпіталізували в Омську лікарню. За попередніми даними, його підключили до апарату ШВЛ. 

Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш розповіла, що у лікарню викликали поліцію. За попередніми даними, Навальному стало погано у літаку, який здійснював  рейс з Томська в Москву.  Літак екстрено сів в Омську. Telegram-канал Life Shot з посиланням на власне джерело повідомив, що «попередній діагноз Навального: гостре отруєння невстановленою психодиcлептиком». 

Так, з’явилася версія, що Навального отруїли.

 

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