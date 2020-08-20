Ближче до навчального року Україна демонструє невтішну статистику щодо Covid-19

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За добу зафіксували рекордні 2 134 випадки захворювання.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні за минулу добу зафіксували 2 134 нових випадки захворювання на коронавірус. Загальна кількість хворих становить 98 537 осіб.
З початку епідемії в Україні зафіксували 2 184 летальних випадки. Також 50 441 пацієнт одужав. Ситуація в областях та Києві наступна.
Вінницька область — 3405 випадків;
Волинська область — 4929 випадків;
Дніпропетровська область — 1873 випадки;
Донецька область — 1156 випадків;
Житомирська область — 2597 випадків;
Закарпатська область — 6662 випадки;
Запорізька область — 1213 випадків;
Івано-Франківська область — 7290 випадків;
Кіровоградська область — 749 випадків;
м. Київ — 11 172 випадки;
Київська область — 4727 випадків;
Львівська область — 12 631 випадок;
Луганська область — 204 випадки;
Миколаївська область — 893 випадки;
Одеська область — 5408 випадків;
Полтавська область — 594 випадки;
Рівненська область — 8091 випадок;
Сумська область — 1078 випадків;
Тернопільська область — 4116 випадків;
Харківська область — 6849 випадків;
Херсонська область — 321 випадок;
Хмельницька область — 1768 випадків;
Чернівецька область — 8297 випадків;
Черкаська область — 1200 випадків;
Чернігівська область — 1314 випадків.
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