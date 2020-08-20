Ближче до навчального року Україна демонструє невтішну статистику щодо Covid-19

Аня Мартинюк 20 серпня 2020, 09:53

За добу зафіксували рекордні 2 134 випадки захворювання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні за минулу добу зафіксували 2 134 нових випадки захворювання на коронавірус. Загальна кількість хворих становить 98 537 осіб.

З початку епідемії в Україні зафіксували 2 184 летальних випадки. Також 50 441 пацієнт одужав. Ситуація в областях та Києві наступна.

Вінницька область — 3405 випадків;

Волинська область — 4929 випадків;

Дніпропетровська область — 1873 випадки;

Донецька область — 1156 випадків;

Житомирська область — 2597 випадків;

Закарпатська область — 6662 випадки;

Запорізька область — 1213 випадків;

Івано-Франківська область — 7290 випадків;

Кіровоградська область — 749 випадків;

м. Київ — 11 172 випадки;

Київська область — 4727 випадків;

Львівська область — 12 631 випадок;

Луганська область — 204 випадки;

Миколаївська область — 893 випадки;

Одеська область — 5408 випадків;

Полтавська область — 594 випадки;

Рівненська область — 8091 випадок;

Сумська область — 1078 випадків;

Тернопільська область — 4116 випадків;

Харківська область — 6849 випадків;

Херсонська область — 321 випадок;

Хмельницька область — 1768 випадків;

Чернівецька область — 8297 випадків;

Черкаська область — 1200 випадків;

Чернігівська область — 1314 випадків.