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З вересня Єгипет змінить правила в’їзду для туристів

Аня Мартинюк 20 серпня 2020, 09:16
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З вересня Єгипет змінить правила в’їзду для туристів

Стало відомо, чи доведеться мандрівникам пред’являти результати тесту на коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі повідомив, що з 1 вересня в країну пускатимуть за новими правилами. Туристи, які прибувають без негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, розвертатимуться назад.

Оскільки у багатьох країнах світу спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих на коронавірус, Єгипет вирішив уберегти своїх громадян.

До слова, станом на 20 серпня у Єгипті зафіксовано 96 914 випадків захворювання на смертоносний китайський вірус. З них 5197 летальних випадків.

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