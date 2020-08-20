З вересня Єгипет змінить правила в’їзду для туристів

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Стало відомо, чи доведеться мандрівникам пред’являти результати тесту на коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі повідомив, що з 1 вересня в країну пускатимуть за новими правилами. Туристи, які прибувають без негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, розвертатимуться назад.
Оскільки у багатьох країнах світу спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих на коронавірус, Єгипет вирішив уберегти своїх громадян.
До слова, станом на 20 серпня у Єгипті зафіксовано 96 914 випадків захворювання на смертоносний китайський вірус. З них 5197 летальних випадків.
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