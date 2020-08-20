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НБУ ослабив гривню до долара

Аня Мартинюк 20 серпня 2020, 08:37
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НБУ ослабив гривню до долара

Нацвалюта ослабла одразу на дев’ять копійок від попереднього встановленого банком курсу. 

Новину передає «Преса України».

Станом на 20 серпня офіційний курс гривні до долара становить 27,31 грн. Нацвалюта віддала американській 9 копійок. Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,60 грн. Євро забрало у гривні 11 копійок. Такі курси встановив Нацбанк.

Готівкові курси валют змінилися наступним чином. Купівля долара проходить за 27,28 грн, продаж – за 27,58 грн. Купівля євро проходить за 32,19 грн, продаж – за 32,78 грн.

 

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