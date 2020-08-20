НБУ ослабив гривню до долара

Аня Мартинюк 20 серпня 2020, 08:37

Нацвалюта ослабла одразу на дев’ять копійок від попереднього встановленого банком курсу.

Новину передає «Преса України».

Станом на 20 серпня офіційний курс гривні до долара становить 27,31 грн. Нацвалюта віддала американській 9 копійок. Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,60 грн. Євро забрало у гривні 11 копійок. Такі курси встановив Нацбанк.

Готівкові курси валют змінилися наступним чином. Купівля долара проходить за 27,28 грн, продаж – за 27,58 грн. Купівля євро проходить за 32,19 грн, продаж – за 32,78 грн.