Туреччина знайшла два газові родовища в Чорному морі

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Природній газ Туреччина зможе продавати Україні, Болгарії та Греції.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що бурове судно “Фатіх”, яке належить Туреччині, знайшло одразу два родовища природного газу в Чорному морі. Як відомо, розвідувальні роботи у Чорному морі на ділянці “Дунай-1” проводяться з 20 липня.
Як повідомляє видання Bloomberg, турецьке судно могло виявити поклади природного газу хорошої якості на ділянці “Дунай-1” та в районі міста Киркларелі.
За словами експертів, якщо Туреччина прийме рішення відправляти газ на експорт, то ним можуть зацікавитися Україна, Болгарія та Греція. Також такий хід подій може свідчити про те, що Туреччина може перестати потребувати газопроводу РФ «Турецький потік».
Тим не менше, Анкара офіційних заяв з приводу нових родовищ не давала.
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