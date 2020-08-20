Притула завершує кар’єру на телебаченні

Аня Мартинюк 20 серпня 2020, 07:32

Так, зірка телебачення Сергій Притула вирішив не поєднувати творчу роботу та політику.

Новину передає «Преса України».

Український шоумен Сергій Притула, який боротиметься за пост мера Києва, зробив важливу заяву. За його словами, він завершує кар’єру на телебаченні. Тепер від повністю займатиметься політикою.

Нагадаємо, на виборах він представлятиме партію «Голос». Притула зазначив, що таке рішення було прийняти важко. Але тепер питання поєднання творчої роботи на телебаченні та політичної діяльності назавжди закрито.

Так, зйомки у його розважальному шоу «Вар'яти» для нього будуть останніми.

«Це той крок, який мені трішки важко робити, зважаючи на те, що я десять років віддав цьому колективу і розвитку”, україномовного гумору», – заявив Притула.

Нагадаємо, проект «Вар’яти-шоу» з’явився у 2010 році.