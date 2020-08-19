Українські готелі зобов’яжуть приймати гостів із тваринами

Аня Мартинюк 19 серпня 2020, 15:00

Від власника тварин вимагатимуть всього одне свідоцтво.

Новину передає «Преса України».

Згідно з новим законопроектом від 17.08.2020 №3992 «Про внесення змін до статті 22 Закону України «Про туризм» (щодо готельних послуг, пов'язаних з домашніми тваринами проживаючих)», готелі в Україні збираються зобов’язати розміщувати у себе гостів, які прибувають з домашніми улюбленцями.

Так, тварин дозволять пускати у номер разом з господарем. Від власника тварин в такому випадку вимагатимуть ветеринарне свідоцтво з відміткою про вакцинацію тварини проти сказу.