Мінсоцполітики анонсувало скорочення виплат субсидій

Українські готелі зобов’яжуть приймати гостів із тваринами 15:00
Притула отримав державний орден «За заслуги» III ступеня 12:36
Україна ввела мито на російське дизпаливо та зріджений газ 11:56
Світлана Тихановська звернулась до європейських лідерів 09:21
В Україні майже 2000 нових випадків захворювання на коронавірус 08:46
В Україні введуть єдині стандарти фіксації тілесних ушкоджень 08:09
Кабмін попросили купити 4 мільйони масок для проведення виборів 07:34
Українцям нагадали про можливість брати кредит на навчання 14:58
За 14 днів українці зняли в магазинах майже 4 мільйони гривень 14:27
Перша ракетка України потрапила у топ-10 рейтингу Forbes 13:57
Озвучена зарплата глави Вищого антикорупційного суду України 13:19
Стало відомо, хто у зоні ризику.
Новину передає «Преса України».
Радник міністра соціальної політики Микола Шамбор попередив, що в Україні запланували забрати допомогу від держави у вигляді субсидій у певної категорії людей.
«Іде питання того, що будуть припинені виплати тим, хто не подав деякі документи або приховав свої певні доходи чи статки для того, щоб отримати субсидію. Мова йде про припинення виплат або повернення тих сум, які були призначені неправомірно», – уточнив він.
За його словами, субсидію не заберуть у випадку, якщо була помилка збоку працівника соцзахисту.
15:00: Українські готелі зобов’яжуть приймати гостів із тваринами
14:01: Кияни оригінально привітали Ситника з днем народження
12:36: Притула отримав державний орден «За заслуги» III ступеня
11:56: Україна ввела мито на російське дизпаливо та зріджений газ
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.