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Мінсоцполітики анонсувало скорочення виплат субсидій

Аня Мартинюк 19 серпня 2020, 14:45
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Мінсоцполітики анонсувало скорочення виплат субсидій

Стало відомо, хто у зоні ризику.  

Новину передає «Преса України».

Радник міністра соціальної політики Микола Шамбор попередив, що в Україні запланували забрати допомогу від держави у вигляді субсидій у певної категорії людей.

«Іде питання того, що будуть припинені виплати тим, хто не подав деякі документи або приховав свої певні доходи чи статки для того, щоб отримати субсидію. Мова йде про припинення виплат або повернення тих сум, які були призначені неправомірно», – уточнив він.

За його словами, субсидію не заберуть у випадку, якщо була помилка збоку працівника соцзахисту.

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