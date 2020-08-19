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Першокласники повинні пройти медогляд - Ляшко

Аня Мартинюк 19 серпня 2020, 14:27
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Першокласники повинні пройти медогляд - Ляшко

Також стало відомо, чи потрібно іншим школярам проходити медогляд перед стартом навчання. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 серпня, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко виступив на брифінгу після засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його словами, навчальний рік в Україні почнеться вчасно.

Також він попередив, що першокласники повинні пройти медичний огляд перед початком навчального року. Що стосується інших школярів, вони повинні проходити медогляд раз на рік.

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