Кияни оригінально привітали Ситника з днем народження

Аня Мартинюк 19 серпня 2020, 14:01

У Києві з’явився цікавий банер.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 серпня, директор НАБУ Артем Ситник відзначає 41-річчя. З цієї нагоди у Києві повісили банер, на якому невідомі вітають його.

Про це повідомив український політик Олександр Онищенко.

«Директора НАБУ Артема Ситника привітали з днем народження. Дійсно, нікого не посадив, а грошей витрачає як невелика країна», - написав він у соцмережі.

Так, на банері невідомі дякують Ситнику за те, що він нікого не посадив.