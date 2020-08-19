Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні майже 2000 нових випадків захворювання на коронавірус
  • Перша в Україні трансплантація підшлункової залози – Пацієнт помер
  • В Україні 1464 нових хворих на коронавірус

Кияни оригінально привітали Ситника з днем народження

Аня Мартинюк 19 серпня 2020, 14:01
Версія для друку
Кияни оригінально привітали Ситника з днем народження

У Києві з’явився цікавий банер. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 серпня, директор НАБУ Артем Ситник відзначає 41-річчя. З цієї нагоди у Києві повісили банер, на якому невідомі вітають його. 

Про це повідомив український політик Олександр Онищенко.

«Директора НАБУ Артема Ситника привітали з днем народження. Дійсно, нікого не посадив, а грошей витрачає як невелика країна», - написав він у соцмережі.

Так, на банері невідомі дякують Ситнику за те, що він нікого не посадив.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції