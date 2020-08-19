Кияни оригінально привітали Ситника з днем народження

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У Києві з’явився цікавий банер.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 серпня, директор НАБУ Артем Ситник відзначає 41-річчя. З цієї нагоди у Києві повісили банер, на якому невідомі вітають його.
Про це повідомив український політик Олександр Онищенко.
«Директора НАБУ Артема Ситника привітали з днем народження. Дійсно, нікого не посадив, а грошей витрачає як невелика країна», - написав він у соцмережі.
Так, на банері невідомі дякують Ситнику за те, що він нікого не посадив.
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