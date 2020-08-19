Рейтинг щастя: Україна обігнала Чад і Конго

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Україна зайняла 123 сходинку.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що в оновленому світовому рейтингу щастя World Happiness Report-2020 Україна все ще має таких сусідів, як Мозамбік, Кенія, Намібія, Ліберія, Палестина та Уганда.
Так, вона розмістилась на 123 сходинці, піднявшись на 10 позицій за рік. Україна тепер щасливіша за Чад і Конго.
Тим часом очолюють рейтинг Фінляндія, Данія та Швейцарія.
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