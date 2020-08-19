Стало відомо, чому в Україні не дешевшають кавуни

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Катерина Звєрєва пояснила, чому українці не можуть насолодитися кавуном за більш привабливою ціною.
Новину передає «Преса України».
Директор з розвитку Української плодовоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва розповіла про ситуацію на українських ринках. За її словами, наразі триває сезонне падіння цін на овочі. Однак ягоди не спішать демонструвати нижчу ціну.
Що стосується кавунів, то вони відновили ріст цін, хоч мало б бути навпаки. Так, попит зменшив пропозицію. Звєрєва розповіла, що масове сезонне зниження цін на інші овочі та ягоди збільшуватиметься в міру зростання попиту.
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