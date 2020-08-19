Притула отримав державний орден «За заслуги» III ступеня

Аня Мартинюк 19 серпня 2020, 12:36

Про це шоумен повідомив у соцмережі.

Новину передає «Преса України».

Відомий український телеведучий, шоумен і степдап-комік Сергій Притула, який боротиметься за пост мера Києва, отримав орден "За заслуги" III ступеня. А саме за волонтерську діяльність і допомогу армії. Нагороду Притулі присудив президент Володимир Зеленський.

«Разом ми - активна більшість! Якщо хтось хоче називати нас «войовничою меншістю», то мушу розчарувати. Нас таки більшість! Хочете в цьому переконатися? Ласкаво просимо до Києва 24 серпня на Марш Захисників!» - зазначив Притула у соцмережі.

Він додав, що має честь «бути посередником та кур’єром між тими, хто потребує допомоги і тими, хто хоче допомогти!».