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Про це шоумен повідомив у соцмережі.
Новину передає «Преса України».
Відомий український телеведучий, шоумен і степдап-комік Сергій Притула, який боротиметься за пост мера Києва, отримав орден "За заслуги" III ступеня. А саме за волонтерську діяльність і допомогу армії. Нагороду Притулі присудив президент Володимир Зеленський.
«Разом ми - активна більшість! Якщо хтось хоче називати нас «войовничою меншістю», то мушу розчарувати. Нас таки більшість! Хочете в цьому переконатися? Ласкаво просимо до Києва 24 серпня на Марш Захисників!» - зазначив Притула у соцмережі.
Він додав, що має честь «бути посередником та кур’єром між тими, хто потребує допомоги і тими, хто хоче допомогти!».
12:36: Притула отримав державний орден «За заслуги» III ступеня
11:56: Україна ввела мито на російське дизпаливо та зріджений газ
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08:09: В Україні введуть єдині стандарти фіксації тілесних ушкоджень
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