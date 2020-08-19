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Україна ввела мито на російське дизпаливо та зріджений газ

Аня Мартинюк 19 серпня 2020, 11:56
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Україна ввела мито на російське дизпаливо та зріджений газ

Також додаткове мито введено на вугілля.  

Новину передає «Преса України».

На урядовому порталі з’явилася постанова №719 про те, що Кабмін встановив мито на імпорт дизельного палива, скрапленого газу та вугілля з Росії. Як зазначається, додаткові мита вводяться для «захисту інтересів безпеки в надзвичайних обставинах у міжнародних відносинах».

А саме для важких дистилятів (дизпаливо) - 4%, для зріджених газів - 3%, для всіх типів вугілля (крім антрацитового і ще декількох видів) - 65%.

Також наголошується, що якщо не можливо встановити країну походження, товари потраплять на українську територію за умови сплати мита. Постанова втрачає чинність 31 грудня поточного року або раніше, якщо Росія припинить агресію проти України.

  

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