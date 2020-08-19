Притула отримав державний орден «За заслуги» III ступеня 12:36
Україна ввела мито на російське дизпаливо та зріджений газ 11:56
Світлана Тихановська звернулась до європейських лідерів 09:21
В Україні майже 2000 нових випадків захворювання на коронавірус 08:46
В Україні введуть єдині стандарти фіксації тілесних ушкоджень 08:09
Кабмін попросили купити 4 мільйони масок для проведення виборів 07:34
Українцям нагадали про можливість брати кредит на навчання 14:58
За 14 днів українці зняли в магазинах майже 4 мільйони гривень 14:27
Перша ракетка України потрапила у топ-10 рейтингу Forbes 13:57
Озвучена зарплата глави Вищого антикорупційного суду України 13:19
Перша в Україні трансплантація підшлункової залози – Пацієнт помер 12:23
Ілон Маск з’явився у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg 11:48
В МОЗ оновили статистику хворих та померлих від коронавірусу 11:16
У світі понад 22 мільйони випадки захворювання на коронавірус 09:08
Мадонна відсвяткувала день народження з 26-річним бойфрендом 08:29
Ірландія та Канада не визнали Лукашенка президентом Білорусі 08:01
Також додаткове мито введено на вугілля.
Новину передає «Преса України».
На урядовому порталі з’явилася постанова №719 про те, що Кабмін встановив мито на імпорт дизельного палива, скрапленого газу та вугілля з Росії. Як зазначається, додаткові мита вводяться для «захисту інтересів безпеки в надзвичайних обставинах у міжнародних відносинах».
А саме для важких дистилятів (дизпаливо) - 4%, для зріджених газів - 3%, для всіх типів вугілля (крім антрацитового і ще декількох видів) - 65%.
Також наголошується, що якщо не можливо встановити країну походження, товари потраплять на українську територію за умови сплати мита. Постанова втрачає чинність 31 грудня поточного року або раніше, якщо Росія припинить агресію проти України.
12:36: Притула отримав державний орден «За заслуги» III ступеня
11:56: Україна ввела мито на російське дизпаливо та зріджений газ
09:21: Світлана Тихановська звернулась до європейських лідерів
08:46: В Україні майже 2000 нових випадків захворювання на коронавірус
08:09: В Україні введуть єдині стандарти фіксації тілесних ушкоджень
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.