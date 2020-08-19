З початку року померло 287 010 українців

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Оновлену статистику представили у Держстаті.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Держстату повідомили, що в Україні у поточному році спостерігається скорочення смертності. Так, з початку року померло 287 010 осіб, що на 17 320 осіб менше, порівняно з аналогічним періодом 2019 року.
Як зазначається, за січень-червень 2019 року померли 304 330 осіб.
«З початку 2020 року в Україні народилося 139 134 особи (в минулому році - 149 549), а міграційний приріст склав 7 598 осіб (в минулому році - 11 643)», - додали у Держстаті.
Нагадаємо, станом на 1 липня 2020 року в Україні нарахували 41 млн 762 тис. 100 осіб. Так, населення країни скоротилося на 140 тисяч осіб.
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