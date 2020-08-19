З початку року померло 287 010 українців

Аня Мартинюк 19 серпня 2020, 11:17

Оновлену статистику представили у Держстаті.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Держстату повідомили, що в Україні у поточному році спостерігається скорочення смертності. Так, з початку року померло 287 010 осіб, що на 17 320 осіб менше, порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Як зазначається, за січень-червень 2019 року померли 304 330 осіб.

«З початку 2020 року в Україні народилося 139 134 особи (в минулому році - 149 549), а міграційний приріст склав 7 598 осіб (в минулому році - 11 643)», - додали у Держстаті.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2020 року в Україні нарахували 41 млн 762 тис. 100 осіб. Так, населення країни скоротилося на 140 тисяч осіб.