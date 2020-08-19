В Україні продовжує скорочуватися виробництво молока

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Стала відома причина такого ходу подій.
Новину передає «Преса України».
За даними Інфагро, ціна на молоко в Україні за останні два тижні виросла. А саме до 9-10,6 грн за кг. Ціна відрізняється в залежності від якості, регіону збору та обсягів збору. Тим часом вартість молока, зібраного в господарствах населення, залишилось на рівні 5-6 грн за кг, без врахування ПДВ.
За словами експертів, попри зростання зростання закупівельних цін, маржа сільгосппідприємств загалом залишається дуже низькою. Виробники молока скаржаться на ріст цін на корми та дефіцит кукурудзи.
До слова, за 7 місяців в Україні вироблено 5,5 млн тонн молока. Це на 3,9% менше ніж протягом аналогічного періоду 2019 року. Падіння в господарствах населення становить -5,1%, а у сільгосппідприємствах – 1,1%.
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